Acer Aspire 3 A314-21-900Z

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 14 inch laptop van Acer heeft een vrij trage AMD A9-processor aan boord. Dat maakt hem alleen snel genoeg voor een beetje internetten en tekstverwerken. De ssd heeft een opslagruimte van 256 GB, wat voor de meeste gebruikers net voldoende is. De accuwerktijd is ongeveer 5 uur en dat is net voldoende. Het grootste pluspunt is het lage gewicht van 1,57 kilo. Samen met het compacte formaat maakt dat deze laptop vrij handzaam. Het scherm valt op een paar punten tegen. Log in of word lid om te zien welke onderdelen dat zijn. We hebben deze laptop ingekocht