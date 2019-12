Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire 3 A315-21-24DH hebben we begin januari 2018 voor 349 euro gekocht bij BCC. De laptop is goed vekrijgbaar in bijna alle vestigingen en daarnaast bij Makro, Megekko en Centralpoint. Deze 15,6 inch laptop weegt maar 1,8 kg lijkt op papier interessant te zijn. De processor is echter tergend traag. Het scherm is niet scherp met 1366x768 beeldpunten. En opslag is met 128 GB net voldoende. De accuwerktijd is ongeveer 5 uur en dat is redelijk te noemen. Het werkgeheugen van 4GB is uit te breiden naar 8GB. Mocht je dat willen dan moet je eerst 17 schroeven verwijderen en de kap lostrekken.