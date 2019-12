Acer Aspire 3 A315-22-63D5

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Acer Aspire 3 heeft een verouderde AMD A6-processor en is daardoor aan de trage kant. Wel heeft hij een redelijk ruime 8 GB aan werkgeheugen en een SSD voor de opslag. Die heeft met 128 GB wel relatief weinig opslag, waardoor je er niet heel veel bestanden en programma's op kunt zetten. Log in of word lid om onze scores voor onder andere het scherm en de accuduur te zien. We hebben deze laptop voor €400 gekocht bij Coolblue.