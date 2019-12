Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire 3 A315-22-670G hebben we op 19 augustus gekocht bij BCC voor 399 euro. De laptop is voorzien van een processor die niet al te snel is, maar hij is wel voorzien van een ssd (256 GB) en die zorgt ervoor dat de laptop vrij snel opstart. Wel is hij aan de zware kant: 2,13 kilo. We hebben gemeten hoe lang de laptop werkt op een volgeladen accu. Bekijk de resutaten hieronder. Is er Is er niets te zien? Log dan in of klik bovenaan op de groene 'word lid-knop' om de scores te bekijken.