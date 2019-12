Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We hebben de Acer Aspire 3 A315-31-P21A halverwege september 2017 voor 429 euro gekocht bij BCC. De laptop was op dat moment nergens anders te koop. Hij lag volgens de BCC-website in 70 van de 71 vestigingen. De Pentium processor van deze laptop is aan de trage kant. Dat betekent dat hij te langzaam is voor zware taken zoals fotobewerking. De capaciteit van de SSD is slechts 128 GB en dat is relatief klein. De kwaliteit van het HD-scherm is matig.