De Acer Aspire 3 A315-31-P26U was op 17 november 2017 verkrijgbaar bij o.a. Bol, BCC, Wehkamp, Informatique, Paradigit en Expert. De laptop kostte toen tussen de 429 en 499 euro. De laptop weegt 1,9 kilo en is voorzien van een niet zo snelle Pentium-processor. Voordeel is de enorme hoeveelheid ingebouwde opslagruimte: 128 GB SSD en een 1 TB (1000 GB) traditionele harde schijf. Je kunt dus makkelijk veel bestanden en programma's meenemen. Om onderdelen te vervangen moet je eerst 17 schroeven losdraaien en de behuizing loswrikken. Jammer genoeg is het werkgeheugen niet te vervangen of uitbreidbaar, het zit vastgesoldeerd.