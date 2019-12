Acer Aspire 3 A315-41-R3EB

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van Acer heeft geen Intel maar een AMD Ryzen processor aan boord. De vlotte Ryzen 5-processor maakt de laptop voor verreweg de meeste gebruikers ruim snel genoeg. De SSD van 256 GB is niet bijzonder ruim maar biedt voldoende opslag voor wie er geen grote verzamelingen van programma's of foto's of video's op wil zetten. De grootste minpunten zijn het matige scherm en de accuwerktijd van minder dan 5 uur. We hebben deze laptop geleend van Coolblue.