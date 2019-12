Acer Aspire 3 A315-41-R443

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop uit de Acer Aspire 3-serie heeft een AMD Ryzen 3-processor aan boord en 4 GB werkgeheugen. Dat is snel genoeg als je niet veeleisend bent. Hetzelfde geldt voor de SSD van 256 GB: dat is voldoende als je geen grote app- of bestandenverzamelingen hebt. Een belangrijk minpunt is de accuwerktijd van 4,5 uur. Dat is een stuk minder dan wat vergelijkbare laptops bieden. We hebben deze laptop eind augustus voor €400 gekocht bij Megekko.