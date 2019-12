Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire 3 A315-51-30SG hebben we begin mei 2018 voor 479 euro ingekocht bij MediaMarkt. We zagen de laptop op dat moment in geen andere winkels liggen. Deze laptop heeft een vlotte Core i3 processor aan boord. Snel genoeg als je niet heel erg veeleisend bent. Hij start vlot op dankzij de 128 GB grote ssd. Die kan in de praktijk welkeens te klein zijn. De accuwerktijd is met bijna 6 uur, bijna voldoende. De beeldkwaliteit kan beter. Hij weegt licht (1,76 KG) voor een 15,6 inch laptop. Om onderdelen te vervangen moet je eerst 16 schroeven loshalen en de onderklep lostrekken. Dan heb je toegang tot accu, ssd en de wifi-adapter. Het werkgeheugen is vastgesoldeerd.