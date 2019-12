Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire 3 A315-51-32BN hebben we begin maart 2018 gekocht bij Megekko voor 602 euro. We zagen hem ook liggen bij groothandel Makro, Informatique en Expert. Deze laptop heeft een wat oudere i3-processor aan boord, maar die is voor standaard werk snel genoeg. Daarnaast is er een 128 GB SSD en een 1 TB traditionele harde schijf ingebouwd. Daarmee heb je voldoende opslag tot je beschikking. De werktijd op de accu is redelijk: 6,5 uur. Wifi presteert goed. Voor het vervangen van onderdelen moet je de laptop openen. Dat doe je door 14(!) schroeven los te draaien en de klep los te trekken. Daarna zie je dat het werkgeheugen is vastgesoldeerd, maar accu, opslag en wifi-adapter zijn wel te vervangen. Hoewel het werkgeheugen niet is te vervangen is deze wel uit te breiden tot 12 GB.