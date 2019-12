Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Wij hebben de Acer Aspire 3 A315-51-33U5 halverwege september 2017 voor 469 euro aangeschaft bij Electronic Partner (EP). Het is 1 van de weinige laptops die de winkel verkoopt. We zagen de Acer ook liggen bij BCC en MediaMarkt. Het is een basislaptop die voorzien is van een niet zo snelle Core i3-processor. Die is alleen snel genoeg voor basistaken zoals internetten en e-mailen. De ingebouwde SSD zorgt voor korte opstart- en laadtijden, maar is wel aan de kleine kant met 128 GB. De kwaliteit van het glimmende HD-scherm valt tegen.