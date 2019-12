Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Electronic Partner is de winkel waar wij op 17 mei 2018 voor 599 euro deze laptop hebben gekocht. De Acer Aspire 3 A315-51-348Z zagen we ook liggen bij o.a. MyCom, BCC en Wehkamp. Deze 1,9 kilo zware 15,6 inch laptop is uitgerust met een wat oudere i3-processor. Deze is snel genoeg voor niet al te zware taken. Pluspunt is de ruime hoeveelheid opslag in de vorm van een 128 GB ssd en een 1 TB harde schijf. De accuwerktijd is bijna zes uur en dat is voldoende. Kijkhoek en weergave van het scherm kunnen beter. Als je de onderkant losschroeft (13 schroeven) en loswrikt heb je toegang tot accu, wifi-module, opslag en werkgeheugen. En die zijn dan zelf (indien nodig) te vervangen. Het werkgeheugen is uit te breiden tot max 12 GB.