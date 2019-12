Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire 3 A315-51-35WL is begin augustus 2017 ingekocht bij MediaMarkt en lijkt daar ook exclusief verkrijgbaar te zijn. De laptop moet het hebben van een eenvoudige maar redelijk vlotte configuratie. De moderne i3-processor is snel genoeg voor alledaagse taken. Daarnaast is er een SSD ingebouwd die de laptop vlot gemaakt in gebruik. De opslagcapaciteit van deze schijf is 128 GB en dat is in de praktijk niet voor iedereen genoeg. Deze laptop werkt zo'n 7,5 uur op een acculading en dat is erg goed. De SSD is wel eenvoudig te vervangen voor een groter exemplaar. Hoewel het werkgeheugen van 4 GB is vastgesoldeerd, kun je dat wel eenvoudig uitbreiden tot maximaal 12 GB. SSD en geheugen zijn toegankelijk door een klepje te verwijderen dat vast zit met 2 schroeven. Voor de accu en de wifi-module moet de hele onderplaat los en die zit vast met 14 schroeven.