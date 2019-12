Acer Aspire 3 A315-51-37S0

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop heeft redelijke specificaties. De Intel Core i3-processor maakt hem vlot genoeg voor de meeste taken. De SSD van 128GB is relatief klein, maar zorgt er wel voor dat deze laptop snel opstart. Een belangrijk minpunt is de accuduur, die is met zo'n vier uur behoorlijk onder de maat. Het 15,6 inch scherm is vrij scherp dankzij de full hd-resolutie, maar valt kwalitatief erg tegen. Het werkgeheugen van 4GB zit vastgesoldeerd en is niet te vervangen. Wel kun je dit via een klepje aan de onderkant van de laptop eenvoudig uitbreiden naar 12GB. We hebben de laptop begin april voor €400 gekocht bij expert.nl.