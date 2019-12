Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire 3 A315-51-38UJ hebben we begin maart 2018 ingekocht bij Expert voor 549 euro. De laptop was op het moment van inkopen nergens anders leverbaar. Deze laptop beschikt over een moderne vlotte i3-processor. Een pluspunt is de ruime hoeveelheid opslag: een vlotte 128 GB ssd en een 1 TB traditionele harde schijf. De werktijd op de accu scoort net een voldoende met 6 uur. Voor het vervangen van onderdelen moet je de laptop openen. Dat doe je door 17(!) schroeven los te draaien en de klep los te trekken. Daarna zie je dat het werkgeheugen is vastgesoldeerd, maar accu, opslag en wifi-adapter zijn wel te vervangen. Hoewel het werkgeheugen niet is te vervangen is deze wel uit te breiden tot 12 GB.