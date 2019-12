Acer Aspire 3 A315-51-55SU

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van Acer heeft op papier weinig minpunten. Zo heeft hij een - weliswaar verouderde - Intel Core i5-processor die de laptop snel genoeg maakt voor de meeste taken. Wie veel opslag zoekt, kan met de HDD van 1TB en SSD van 128GB bovendien voorlopig wel even vooruit. De werktijd op de accu is met zes uur gemiddeld te noemen. Ook heeft hij een scherm met een matte afwerking en een moderne 802.11 ac wifi-adapter. Het grootste nadeel is nog dat het werkgeheugen van 4GB zit vastgesoldeerd en niet is uit te breiden of te vervangen. We kochten deze Acer Aspire 3 voor €625 bij ep.nl.