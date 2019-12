Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire 3 A315-51-58C3 hebben we eind mei 2019 gekocht bij Expert voor 499 euro. De heeft een i5-processor. Het is helaas een wat ouder model, dat trager is dan die van de 8e generatie. De opslagruimte is in handen van een 256 GB solid state disk. Dat is net toereikend, maar te weinig als je veel bestanden mee wil nemen. Het full hd-scherm valt tegen, de weergave van kleuren is niet al te nauwkeurig. De accuwerktijd is redelijk.