Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire 3 A315-51-59AP hebben we halverwege mei 2018 voor 599 euro ingekocht bij Informatique. We zagen de laptop ook liggen bij o.a. MediaMarkt, Megekko en Paradigit. Deze 15,6 inch laptop heeft een dual-core i5-processor aan boord. Die is langzamer dan de moderne modellen in met vier rekenkernen. De ssd is 256 GB groot. Pluspunt is het relatief lage gewicht van 1,8 kilo. De accuwerktijd is zo'n 6,5 uur. Het geheugen is makkelijk te vervangen via het eigen klepje. Voor accu, opslag en wifi-module moet je de onderkant van de laptop losschroeven (16 schroefjes). Het werkgeheugen is uitbreidbaar tot maximaal 12 GB.