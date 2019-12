Acer Aspire 3 A315-53-31X2

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van Acer is vrij interessant als je niet een hele snelle laptop nodig hebt, maar een die voldoende is voor alleen basistaken zoals internetten en tekstverwerken. De Intel Core i3-processor is daarvoor prima geschikt. De opslag is ruim: een snelle 128 GB ssd en een 1 TB harde schijf voor al je downloads, foto's en andere bestanden. De accuwerktijd is bijna 5,5 uur, net voldoende. Het scherm van deze laptop is helaas geen pluspunt. Log in of word lid om de scores te zien voor onder andere de kijkhoeken, het contrast en de helderheid.