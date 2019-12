Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire 3 A315-53-34FE kochten we halverwege maart 2019 bij MediaMarkt voor 399 euro. Het was op dat moment een promotie. Deze laptop heeft een moderne i3-processor met twee rekenkernen. Als je niet al te veeleisend bent kun je er prima mee uit de voeten. De opslagruimte is maar 128 GB groot en kan in de praktijk te weinig zijn. Het scherm is niet heel erg nauwkeurig en hierdoor minder geschikt voor het bewerken van foto's. De accuwerktijd is ruim zes uur en dat is niet slecht. Jammer genoeg zijn de prestaties van wifi beneden niveau.