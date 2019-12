Acer Aspire 3 A315-53-5248

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van Acer heeft een wat oudere Intel Core i5-processor aan boord, die desondanks snel genoeg is voor wie niet al te veeleisend is. De opslagcapaciteit van de SSD is met 128 GB beperkt. Bovendien houd je daar als gebruiker maar 78 GB van over. Meer dan een paar programma's kun je daar niet op kwijt. De accuduur is voldoende: ongeveer 6 uur. De kwaliteit van het scherm valt wel tegen. De kijkhoeken zijn in orde maar de kleurweergave is slecht en de maximum helderheid is laag. We hebben deze laptop geleend van de fabrikant.