Acer Aspire 3 A315-53-54BX

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van Acer heeft een vlotte quad-core Intel Core i5 aan boord, waarmee hij ruim snel genoeg is voor de meeste gebruikers. Het is wel jammer dat er maar 4 GB aan werkgeheugen in zit. Daardoor kun je niet heel veel programma's of browservensters tegelijk openen zonder dat de hele pc onbruikbaar traag wordt. De ssd-opslag is met 256 GB groot genoeg voor wie niet al te veel programma's en bestanden heeft. De accuwerktijd van bijna acht uur is vrij goed. Het scherm van deze laptop valt helaas tegen, vanwege een matige kleurweergave en lage maximum felle stand. We hebben deze laptop geleend van Bol.com.