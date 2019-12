Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire 3 A315-53-563J kochten we 26 november voor 499 euro bij Expert. Deze laptop heeft een wat oudere Intel i5 aan boord. Die is vlot genoeg als je niet al te veeleisend bent. In de praktijk is dit toch best een vlotte laptop, mede dankzij de 256 GB grote ssd. De accuwertktijd is zo rond de zeven uur en dat is best goed. Het werkgeheugen is uitbreidbaar tot maximaal 8 GB. Het openen van deze laptop kost wat tijd, want je moet eerst maar liefst 19 schroeven losdraaien (gelukkig van de standaard kruiskopvariant) voordat je de onderkant kunt verwijderen. Daarna zie je dat je indien nodig accu, opslag, werkgeheugen en wifi-chip kunt vervangen.