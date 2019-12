Acer Aspire 3 A315-53G-3504

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van Acer heeft een standaard 15-inch scherm en weegt 2,35 kilo. Daarmee is hij behoorlijk zwaar voor een model met dit formaat. Echt geschikt om mee te nemen is hij dan ook niet. Voor thuisgebruik wel: dankzij de vrij vlotte Intel Core i3-processor is deze Acer Aspire 3 voor niet al te veeleisende toepassingen een prima keuze. De opslag bestaat uit een snelle 256 GB SSD en een 1TB harde schijf, waarmee je veel ruimte hebt voor je bestanden en programma's. De accuduur is met zo'n 6 uur nauwelijks bijzonder. Ook de prestaties van het scherm vallen tegen: de kijkhoeken zijn in orde maar de kleurweergave en het contrast zijn erg matig. We hebben deze laptop gekocht voor €550 bij Paradigit.