Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire 3 A315-54-30JA heeft een basisconfiguratie met geen echt goede, maar ook geen slechte onderdelen. Hij heeft een 15 inch full hd scherm met een standaard grafische chip (Intel UHD Graphics 620) en 128 GB opslagruimte via de SSD. Wij hebben deze Acer eind oktober 2019 gekocht bij MediaMarkt voor 429 euro. We hebben hem uitgebreid getest. Bekijk de testresultaten bij het kopje testresultaat. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. De eerste 7 dagen zijn gratis.