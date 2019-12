Acer Aspire 3 A315-54-501W

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15 inch laptop heeft een snelle quad core Intel i5-processor aan boord met 8 GB geheugen. Hiermee kun je prima uit de voeten als je een veeleisende gebruiker bent en bijvoorbeeld ook foto's of video's bewerkt. Hij weegt 1,8 kilo en heeft twee schijven aan boord: een 256 GB ssd en een 1 TB harde schijf, waarmee je ook veel bestanden kunt meenemen. De accuwerktijd is met 7 uur redelijk goed te noemen. De kijkhoek van dit scherm is goed, maar op andere onderdelen scoort het beeld matig. Log in of word lid om te zien welke dat zijn.