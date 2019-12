Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire 3 A315-54-51H7 weegt maar 1,7 kilo en dat is erg weinig voor een laptop met een 15 inch scherm. Ideaal als je hem veel meeneemt. Hij is vlot, dankzij de moderne quad-core i5-processor en de 256 GB ssd. De accuwerktijd valt een beetje tegen: slechts vijf uur bij licht gebruik. We hebben de laptop geleend van Coolblue waar hij op dit moment voor 599 euro in winkel ligt.