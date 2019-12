Acer Aspire 3 A315-54-578F

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15 inch laptop uit de Acer Aspire 3-serie weegt 1,7 kilo. Dat is relatief weinig voor een laptop van dit formaat. Met de quad-core Intel i5-processor haal je een laptop in huis die vrij vlot is, en ook geschikt is voor zwaardere taken zoals foto- en lichte videobewerking. Het krappe werkgeheugen van 4 GB is daarvoor wel een flinke beperking en is daarnast al snel te weinig als je veel programma's tegelijk gebruikt. De SSD heeft een capaciteit van 256 GB groot, dat is net groot genoeg voor veel gebruikers. De accuwerktijd is ruim zes uur. We hebben deze laptop geleend van Bol.com.