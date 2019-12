Acer Aspire 3 A315-54-57LA

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Acer Aspire 3 heeft een 15-inch scherm en weegt 1,69 kilo. Dat is vrij licht voor een laptop met dit schermformaat. Hij moet het vooral van zijn vlotte Intel Core i5-processor hebben. De 256GB SSD is maar net groot genoeg en het werkgeheugen is met een capaciteit van 4GB eigenlijk te klein. In de praktijk zit je relatief snel op de limiet waarna de snelheid van de laptop inzakt. De accuwerktijd is bijna 6,5 uur, dat is redelijk. We hebben deze laptop eind augustus gekocht bij Expert voor €500.