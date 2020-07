Acer Aspire 3 A315-55G-3983

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15,6-inch laptop van Acer weegt 1,74 kilo. De opslagruimte is 1024 GB, dat is moet voor iedereen genoeg zijn. Het rekenwerk onder water wordt gedaan door een Intel Core i3 10110U. Dat is een redelijk snelle chip. Blijkt dat ook uit onze test? Log in of word lid om onze oordelen over snelheid, scherm, accuduur, toetsenbord, touchpad en meer te bekijken.