Acer Aspire 3 A317-51-33N7

Deze grote 17,3 inch hebben we halverwege september 2019 gekocht bij Expert voor 499 euro. Deze laptop is interessant als je een laptop zoekt die je niet al te veel hoeft te verplaatsen. Hij is namelijk met een gewicht van 2,45 kilo aan de zware kant en relatief groot. De kwaliteit van het scherm kan beter. Wil je hier meer over weten? Bekijk de testresultaten. Is er niets te zien? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. Klik op de groene 'word lid-knop' bovenaan deze pagina voor meer informatie. De eerste 7 dagen zijn gratis.