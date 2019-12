Acer Aspire 3 A317-51-771A

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 17 inch laptop is behoorlijk potent dankzij de snelle Intel Core i7-processor en redelijk ruime 512 GB ssd. Hiermee kun je hem gebruiken voor relatief zware software. Wel is hij met een gewicht van bijna 2,5 kilo erg zwaar. Hij is dan ook niet geschikt om veel mee te nemen en komt het beste tot zijn recht op een vaste plek. Verder zit er geen nieuwe USB C-aansluiting op de laptop. We hebben deze Acer Aspire 3 gekocht voor €800 bij Coolblue.