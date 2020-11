Acer Aspire 5 A514-53-57N0

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Het gewicht van deze 14-inch laptop is 1,6 kilo. Hij heeft een opslagcapaciteit van 256 GB, dat is voor de meeste mensen voldoende. De opstarttijd had beter gekund. De processor van dit apparaat is een Intel Core i5 1035G1. Dat is een snelle chip.