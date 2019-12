Acer Aspire 5 A515-41G-T531

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van het merk Acer heeft een AMD A10-processor aan boord die snel genoeg is voor licht gebruik. Ook zit er een AMD RX540 videochip in de laptop, waarmee je alleen op lage grafische instellingen kunt gamen. Verder heeft de laptop een 256GB SSD die zorgt voor snelle opstart- en laadtijden. De accuwerktijd van 5,5 uur valt helaas tegen, met 5,5 uur. Wel kun je bij deze laptop eenvoudig het geheugen en de SSD vervangen, via bijbehorende klepjes aan de onderkant.