Acer Aspire 5 A515-44-R0F5

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop weegt 1,7 Kilogram en heeft een scherm van 15,6-inch. Hij heeft 512 GB opslagruimte, dat is voor nagenoeg iedereen genoeg. Hij start erg snel op. Het rekenhart van deze machine is een AMD Ryzen 5 4500U. Dat is een behoorlijk snelle chip.