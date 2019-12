Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

BCC is de winkel waar we de Acer Aspire 5 A515-51-5862 begin maart 2018 hebben gekocht voor 649 euro. Op het moment van inkoop was de BCC de enige winkel die deze laptop kon leveren. Het is een model met een moderne i5-processor aan boord. De processor heeft vier in plaats van twee rekenkernen en is daardoor vlotter. Daarnaast biedt deze laptop zowel een ssd als een harde schijf waarmee je voldoende opslag aan boord heeft (totaal 1128 GB). Daarnaast werkt deze laptop bijna 9 uur op een acculading. Accu, opslag, werkgeheugen en wifi-module zijn vervangbaar, maar daarvoor moet je eerste de laptop openschroeven (17 schroefjes!).