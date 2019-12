Acer Aspire 5 A515-51-72FQ

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met een relatief luxe afwerking. De Intel Core i7-7500U processor is best vlot, maar in de praktijk is het vooral de 256GB SSD die zorgt voor de goede prestaties. Vooral de opstarttijd van minder dan 7 seconden is indrukwekkend. Het 15,6 inch scherm valt helaas tegen voor een laptop in deze prijsklasse. De werktijd van de accu benadert de acht uur en dat is best goed. Daarnaast heeft deze laptop 8 GB werkgeheugen waardoor hij snel blijft als je meerdere programma's tegelijk uitvoert. Je kunt bij deze laptop redelijk eenvoudig de accu, het geheugen en de SSD vervangen, maar alleen bij het geheugen hoef je daarvoor niet de behuizing open te maken. De Acer A515-15 was op het moment van inkopen exclusief verkrijgbaar bij Expert.