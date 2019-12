Acer Aspire 5 A515-51G-34VZ

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van Acer biedt veel waar voor zijn geld: de Intel i3-processor is best vlot en dankzij de MX150 grafische processor kun je er ook oudere spellen op spelen. Daarnaast is de laptop uitgerust met een goede 802.11ac wifi-adapter voor draadloos internet. Minpunt is de SSD, die is met een capaciteit van 128GB aan de kleine kant. Ook is de maximum helderheid van het scherm aan de lage kant, maar dat is met het matte scherm van de Acer minder vervelend dan bij laptops met glanzende schermen. Accu, SSD en wifi-adapter zijn door de gebruiker te vervangen, al moet je daarvoor wel eerst alle 18 schroeven van de behuizing losmaken. Het geheugen kun je eenvoudiger vervangen, via een klepje aan de onderkant.