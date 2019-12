Acer Aspire 5 A515-51G-55W9

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van Acer weegt bijna 2,2 kilo. Dat is zwaar voor een laptop met een 15,6 inch scherm. Desondanks is hij interessant dankzij de snelle quad-core Intel i5-processor en de combinatie van een 1 TB harde schijf en een 128 GB ssd. Zo starten je laptop en programma's snel op en heb je daarnaast voldoende opslagruimte voor je bestanden. De werktijd op de accu is meer dan 7 uur: dat is een goed resultaat. Je kunt bij deze laptop eenvoudig zelf het werkgeheugen vervangen via een klepje aan de onderkant. We hebben deze Acer Aspire 5 voor €800 bij boxxer.nl.