Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We hebben de Acer Aspire 5 A515-51G-58NR op 11 januari voor 749 euro aangeschaft bij Coolblue. Deze 15,6 inch laptop heeft een full hd-scherm en een gewicht van iets meer dan twee kilo. Hij werkt maar 1,5 uur op een accu en dat is een behoorlijke tegenvaller. Pluspunt is de vlotte i5-processor en de 256 GB grote ssd. Hij heeft ook een nvidia grafische processor aan boord. Deze is echter te traag om echt voordeel te bieden bij games. Mocht je de laptop via netwerkkabel willen aansluiten op je netwerk dan moet je een usb-netwerkkastje aanschaffen. Om accu, opslag of wifi-module te vervangen moet je maar liefst 19 schroeven verwijderen. Gelukkig hoeft dat niet voor het werkgeheugen, dat heeft zijn eigen klepje die je kunt verwijderen na het losschroeven van 1 schroefje.