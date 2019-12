Acer Aspire 5 A515-51G-5967

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van Acer heeft een 15-inch scherm en een gewicht van 2,1 kilo. Hij heeft een behoorlijk potente quadcore Intel i5-processor aan boord, naast een combinatie van een 256 GB SSD en een 1 TB harde schijf. Aan opslagruimte geen gebrek dus. De Nvidia GeForce MX150-videokaart klinkt misschien indrukwekkend maar is in de praktijk nauwelijks geschikt om spellen mee te spelen. De laptop werkt zo'n 9 uur op een acculading, dat is een prima score. We hebben deze laptop begin februari ingekocht bij bol.com, waar hij op dat moment exclusief verkrijgbaar was.