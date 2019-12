Acer Aspire 5 A515-51G-59F6

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een complete 15-inch laptop met een vlotte Intel Core i5-processor, 8 GB werkgeheugen en een 256 GB SSD aan boord. Dat maakt hem snel genoeg voor de meeste gebruikers. Er is ook een Nvidia MX150 videokaart ingebouwd, maar die is niet krachtig genoeg om echt voordeel te bieden bij het spelen van games. De accuwerktijd is met ongeveer negen uur erg goed. Het werkgeheugen in deze laptop is te bereiken via een klepjes in de behuizing en is daardoor eenvoudig te vervangen. We kochten deze Acer Aspire 5 voor €773 bij ep.nl.