Acer Aspire 5 A515-51G-59GZ

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop heeft een dual-core i5 processor aan boord. Dat maakt hem snel genoeg voor de meeste taken. Het werkgeheugen is met een capaciteit van 6 GB groter dan gemiddeld en dat is voordelig als je meerdere programma's tegelijk uitvoert. Pluspunt van deze laptop is de ruime opslag. De kleine 128GB SSD wordt bijgestaan door een 1TB harde schijf. Alles bij elkaar heb je genoeg ruimte voor je programma's en bestanden. De accuduur van zo'n 7,5 uur en dat is best goed. Je kunt bij deze laptop redelijk eenvoudig de accu, het geheugen en de SSD vervangen, maar alleen bij het geheugen hoef je daarvoor niet de behuizing open te maken. De Acer A515-15G was op het moment van inkopen exclusief verkrijgbaar bij Expert.