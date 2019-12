Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire 5 A515-51G-71A7 is op 2 november voor 829 euro aangeschaft bij Wehkamp. Op 15 november 2017 werd de laptop aangeboden bij iBood, verder zagen we hem liggen bij MediaMarkt en Informatique. De Aspire 5 A515 is voorzien van een vlotte dual-core i7-processor. Daarnaast is deze laptop voorzien van een Nvidia MX150 grafische processor. Die is om echt te gaan gamen te traag, maar het is een betere videochip dan we in de meeste laptops tegen komen. De werktijd op de accu is heel erg goed: ruim 11 uur! De harde schijf is simpel te vervangen via zijn eigen module. Voor andere onderdelen moet je de laptop openschroeven (19 schroeven!), jammer genoeg zie je dan dat het werkgeheugen is vastgesoldeerd. Gelukkig kun je de standaard 4 GB wel uitbreiden dat maximaal 12 GB.