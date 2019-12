Acer Aspire 5 A515-51G-889Q

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Het grootste pluspunt van deze 15-inch laptop is de vlotte Intel Core i7 quadcore-processor. Daarmee kun je hem ook voor zwaar werk inzetten. Verder beschikt hij over een 256GB SSD en dat is voor veel gebruikers in de praktijk net voldoende. De schermkwaliteit valt helaas tegen, evenals de accuduur van ongeveer 5,5 uur. Acer heeft de laptop uitgerust met 8GB werkgeheugen, dat je kunt uitbreiden naar 16GB via een klepje aan de onderkant van de laptop. Je kunt het aanwezige geheugen alleen niet vervangen aangezien Acer het heeft vastgesoldeerd aan het moederbord. We hebben deze laptop begin april voor €800 gekocht bij Media Markt.