Acer Aspire 5 A515-52-553E

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop laptop van Acer heeft een ruimte opslagcapaciteit. Hij heeft namelijk zowel een snelle 128 GB SSD als een ruimte 1TB harde schijf. Hierdoor heb je veel ruimte beschikbaar voor je programma's en bestanden. Een ander pluspunt is de vlotte Intel Core i5 quad-core processor, waardoor de laptop behoorlijk snel zijn werk doet. De accuwerktijd is redelijk: zo'n zeven uur. Een minpunt is het scherm, dat niet goed is afgesteld. Vooral de kleurweergave is onnauwkeurig. We hebben deze laptop in juni 2019 voor €550 gekocht bij de BCC.