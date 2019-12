Acer Aspire 5 A515-52-593C

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van Acer heeft een moderne en erg snelle quad-core Intel Core i5-processor en een ruime 8 GB aan werkgeheugen aan boord. De prestaties van de laptop zijn hierdoor ruim voldoende voor de meeste gebruikers. De ssd-opslag is met 256 GB groot genoeg voor wie niet al te veel programma's en bestanden heeft. De accuwerktijd is met ruim 7 uur redelijk goed. Helaas valt de nauwkeurigheid van het scherm tegen, wat de laptop minder geschikt maakt voor fotobewerking. We hebben deze Acer Aspire gekocht voor €650 bij Media Markt.