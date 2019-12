Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Acer Aspire 5 A515-52G-53Y9 heeft een 15 inch scherm en weegt net iets minder dan 1,7 kilo. De opslagruimte wordt verzorgd door een 256 GB ssd. De accuwerktijd is zo'n 7,5 uur. Wij leenden deze laptop van fabrikant Acer. Er is geen fysieke netwerkaansluiting, dus je moet via wifi verbinden of een los usbnetwerkkastje kopen. Op 13 februari lag deze laptop alleen bij Coolblue in de schappen voor 749 euro.