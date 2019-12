Acer Aspire 5 A515-52G-575T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop is met een gewicht van 1,77 kilo behoorlijk licht en daarmee relatief makkelijk onderweg mee te nemen. Daarnaast beschikt hij over een vlotte Intel i5 quad core-processor die ook geschikt voor zwaardere taken en het gebruik van meerdere programma's tegelijk. De combinatie van de 256 GB SSD en de 1 TB harde schijf betekent verder dat je veel bestanden en programma's mee kunt nemen. Er is ook een grafische processor van Nvidia ingebouwd, maar die biedt nauwelijks prestatievoordelen ten opzichte van de ingebouwde grafische chips in de meeste andere laptops. De accuwerktijd is ruim acht uur en dat is een prima score. We hebben deze laptop geleend van Acer.