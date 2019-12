Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire 5 A515-52G-74KN weegt 1,77 kilo en heeft een snelle i7-processor en 16 GB werkgeheugen aan boord en dat maakt hem zeer geschikt voor zwaar werk. Daarnaast is er een 512 GB ssd en een 1TB traditionele harde schijf ingebouwd voor voldoende en snelle opslagruimte. De accuwerktijd is zo'n 7,5 uur. Deze Acer hebben we geleend van de fabrikant. Op 13 februari zagen we de laptop bij o.a. Azerty en 4Launch te koop voor net geen 1140 euro.